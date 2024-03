Grande gioia in casa Atletico Madrid dopo la rimonta vincente contro l'Inter. L'attaccante dei colchoneros Alvaro Morata commenta così il match vinto ai rigori contro i nerazzurri: "Non posso essere più orgoglioso di questa squadra. Che follia! Grazie mille tifosi!", la gioia dello spagnolo ex Juventus, accostato in estate tra le altre proprio all'Inter.