Koke recita il mea culpa dopo il ko dell'Atletico Madrid in casa del Cadice, ma carica l'ambiente in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l'Inter: "Quella con l'Inter è un'altra competizione - sottolinea il centrocampista ai media spagnoli -. Non è necessario dire nulla. Dobbiamo agire con i fatti. Dobbiamo dare gioia ai tifosi. Spero che ce la faremo, ma dobbiamo cambiare atteggiamento".