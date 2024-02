L'Atletico Madrid ha vinto 2-0 in casa contro la Lazio alla sesta giornata dopo il pareggio alla prima giornata con gol del portiere biancoceleste Ivan Provedel al 95' nell'ultimo, recentissimo precedente con una squadra italiana. Quello coi biancocelesti è stato solo il secondo dei Colchoneros, in casa o in trasferta, nelle ultime sette partite contro club italiani, a fronte di due pareggi e tre sconfitte. L'altra vittoria è stata quella per 2-1 contro il Milan alla seconda giornata della stagione 2021/22.

L'ultima volta che la squadra di Diego Simeone ha affrontato una squadra italiana risale agli ottavi di Champions League 2018/19. I gol nel finale di Antoine Griezmann e Diego Godín hanno assicurato ai madrileni una vittoria casalinga per 2-0 contro la Juventus, che però ha passato il turno grazie a un 3-0 a Torino con tripletta di Cristiano Ronaldo.