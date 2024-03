Rodrigo Riquelme, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato ieri dopo il ko sul campo del Cadice. "Una brutta sconfitta, purtroppo in trasferta non riusciamo a ingranare - ha detto a Movistar -. Ora bisogna serrare i ranghi e concentrarci al massimo per la partita di mercoledì con l'Inter".

"Bisogna fare autocritica perché tutti sappiamo che non stiamo dando il massimo. La partita contro i nerazzurri per noi è vitale", ha puntualizzato il giocatore delle giovanili dei Colchoneros.