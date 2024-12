Niente partita dell'ex per Juan Cuadrado, che giovedì non affronterà l'Inter nella prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Il colombiano, che è entrato nella ripresa contro la Lazio sabato scorso, ha accusato un nuovo problema muscolare (lesione fasciale del muscolo bicipite femorale destro) e dovrà fermarsi per circa 2-3 settimane. Per questa ragione non è partito assieme al gruppo dell'Atalanta, rimanendo a Zingonia per sottoporsi alle cure del caso.