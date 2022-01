Atalanta, Muriel a DAZN: “Match scudetto? Presto, ma per noi è importante”

Le considerazioni dell'attaccante colombiano nell'immediata vigilia della sfida con i campioni d'Italia

"Mi sento molto bene e nelle ultime partite sono riuscito a fare quello che ho sempre fatto. Avevo patito l'infortunio, ma adesso sto bene, ho fatto tre gol nelel ultime due gare e penso sia un momento molto buono per me e per la squadra. Match scudetto? Per noi è molto importante, ma non saprei dire se vale lo scudetto. Manca tanto e anche per loro penso sia così. Vincere contro l'Inter ci darebbe tantissimo anche per il resto del campionato". Così Luis Muriel ai microfoni di DAZN poco prima della partita contro l'Inter.