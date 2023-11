Non avrebbe firmato per un pari alla vigilia Gian Piero Gasperini, che forse per come è andata Atalanta-Inter qualche rimpianto lo ha. La sua Dea cade per la prima volta in casa incassandone due dalla capolista, per il 2-1 finale che il tecnico commenta così in conferenza stampa: "Sconfitta per episodi? Questione di centimetri, si dice in questi casi - esordisce ridendo Gasp -. Noi da queste partita non dobbiamo uscire rammaricati. Abbiamo concesso poco, per lunghi tratti della gara, a una squadra forte. Abbiamo fatto nelle occasioni la nostra partita, contro un avversario di valore. Questo ci deve dare soddisfazione, chiaro che il risultato ci faccia male. Va bene così, hanno fatto un gran gol con Lautaro. Poi il 2-1 ci ha rimesso in partita, nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ora dobbiamo avere la carica giusta per il prosieguo".

I clean sheet le interessano?

"Se è meglio vincere 5-4? Siamo d'accordissimo. Sono positivo, la cosa che ha fatto Lautaro è una cosa balisticamente incredibile. Non possiamo rammaricarci per il rigore. Quando incontri questi giocatori, sai che se sbagli paghi. Ci deve dare slancio questa prestazione".

Sconfitte con le big, cosa manca?

"Quella di stasera è stata diversa rispetto alle altre sconfitte, forse oggi è stata simile a quella pareggiata con la Juve. Nelle altre due ci sono stati alti e bassi, stasera ho visto una squadra solida e forte. Ci siamo andati vicini a fare il massimo".

Come valuti la prestazione di Musso?

"E' chiaro che poteva fermarsi prima nell'occasione del rigore, era una palla morta. Non possiamo ogni volta che uno sbaglia chiedere di far giocare un altro. Inutile parlare delle mie scelte di inizio stagione, la società sa benissimo".

Lookman come sta?

"Ha fatto un'ottima partita. Non puoi chiedermi sempre delle sostituzioni... Non ti è piaciuto Muriel? Non ha avuto problemi Lookman. Perché non mi chiedi di Lautaro che è stato sostituito con Sanchez. Tutte le squadre fanno questi cambi, le tue deduzioni sono sbagliate".

Cosa impara l'Atalanta da questa serata?

"Ci siamo misurati con una squadra forte facendo numeri alla pari e qualcuno sopra a loro. Può succedere di perdere, dobbiamo acquisire delle convinzioni da questa partita".