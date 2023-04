Sesta a soli due punti dall'Inter, grazie alle ultime vittorie con Empoli e Cremonese, l'Atalanta si sente ancora in piena corsa per conquistare un posto nella prossima Champions League. A dirlo a gran voce è Marten de Roon, nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport: "Guardo la classifica e vedo l'Atalanta con le romane, le milanesi e la Juve, poi penso che siamo ancora lì per il settimo anno di fila, anche tra le difficoltà - le parole dell'olandese -. Mi danno fastidio quelli che parlano di ciclo finito, qui all'Atalanta tutti hanno sempre creduto di potersela giocare.