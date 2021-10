Arthur: “Con l’Inter c’è una rivalità storica, sarà un match molto duro”

Il centrocampista della Juventus: "Dobbiamo metterci intensità, non possiamo permettere ai loro centrocampisti di pensare e sviluppare le giocate"

"Tutte le gare sono importanti, ma alcune lo sono di più: Inter-Juventus è una di queste". Intervistato al canale YouTube della Lega Seria A, Arthur presenta così il big match di San Siro. "Per un calciatore giocare grandi partite è sempre un piacere - aggiunge il brasiliano -. Ovviamente ogni gara è importante, ma alcune sono più emozionanti e lo capiamo grazie al supporto dei tifosi. Sappiamo che c’è un’enorme rivalità storica fra Inter e Juventus, sarà un match molto duro e la nostra adrenalina sarà al 100%. Ci prepareremo molto e studieremo l’Inter molto bene, in modo da conoscere i loro punti forti e quelli deboli. Vogliamo sapere ogni dettaglio, per presentarci alla partita preparati ed entrare in campo per vincere. Dobbiamo metterci intensità, non possiamo permettere ai loro centrocampisti di pensare e sviluppare le giocate. Mettere pressione e intensità credo che potrà aiutarci durante la partita. Servirà la massima concentrazione per tutti i novanta minuti".