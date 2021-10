Andreazzoli in conferenza: “Fallo su Bajrami da VAR. Non rivederlo non aiuta nessuno”

L'analisi post gara dell'allenatore dell'Empoli in conferenza stampa dopo il 2-0 dell'Inter

Dopo l'analisi fatta all'emittenti televisive, l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha continuato la disamina della gara e in particolar modo dell'episodio da presunto rigore su Bjrami: “Sono soddisfatto, farò i complimenti ai ragazzi domani mattina e anche sull’episodio del rigore devo ripetermi. Non ce l’ho con l’arbitro perché Chiffi e i suoi collaboratori fanno il loro lavoro con serietà e applicazione e me ne guardo bene di parlare del loro operato, però è un dato di fatto: ho visto l’immagine del fallo su Bejrami su un telefonino e mi sono meravigliato. Va data una mano agli arbitri perché in caso contrario dobbiamo riparlare di VAR e io devo mettermi in quel coro. Va portata all’oggettività una situazione del genere, Valeri era seduto al VAR ma non so se fosse seduto o si fosse alzato per andare da qualche parte. È andato in tasca ai suoi colleghi, penalizzandoli. Chiffi ha fatto un buon lavoro e passa per quello che ha fatto un errore perché non è stato aiutato. Noi allenatori non vogliamo regali, non vogliamo qualcosa in più, voglio quello che mi spetta e va dato anche agli arbitri. Se un arbitro non vede una cosa va detto, è stato messo apposta il VAR. È stato espulso Ricci a due metri da me, ho accettato la decisione anche se per me poteva essere arancione. Ma l’arbitro ha detto rosso e va bene così, ma il VAR no. Non ci sto perché è una situazione chiara e va data altrimenti che oggettività è?" ha detto in conferenza stampa post gara.