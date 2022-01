Andreazzoli: “Grande gara contro un avversario di qualità e forza incredibile”

Le considerazioni del tecnico dei toscani dopo l'ottavo di Coppa Italia

Dopo il ko ai supplementari con l'Inter, Aurelio Andreazzoli ha parlato ai colleghi nella pancia del Meazza. "Abbiamo fatto una grande gara, devo dire che i difensori dell’Inter non ci portano fortuna (già a segno anche in A, ndr). I ragazzi hanno interpretato benissimo la gara contro un avversario di qualità e forza incredibile - riporta la Gazzetta dello Sport -. Siamo molto soddisfatti. Per i nostri tanti giovani è stata una bella esperienza in uno stadio così importante. Peccato non aver fatto il terzo gol, ci è mancata precisione".