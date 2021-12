Ancelotti in conferenza: “L’obiettivo qui è vincere la Champions, non passare agli ottavi”

Il tecnico dei blancos commenta la sfida del Bernabeu che visto prevalere la sua squadra 2-0

"Non saprei, guarderò il match perché mi piacciono questa gare. La cosa più importante è che siamo primi nel girone, non sono preoccupato del sorteggio. L'obiettivo qui è vincere la Coppa, non qualificarsi agli ottavi".

"Non saprei, abbiamo le qualità per vincere la Liga ed essere competitivi in Champions. Non ci sono squadre con le qualità per vincere la Champions League, per competere sì. Ci sono squadre più intense, altre con più qualità... Noi non siamo una squadra intensa sotto l'aspetto difensivo, non possiamo difendere in campo aperto, ma abbiamo tanta qualità, tanta esperienza e mettiamo tanto impegno".