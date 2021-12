Ancelotti a Sky: “Inzaghi bene all’Inter. Suo fratello? Non l’ho sentito”

Il tecnico del Real Madrid: "Simone ha una maniera di relazionarsi positiva, poi dipende a chi chiedi"

Dopo la conferenza stampa, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si sofferma ai microfoni di Sky Sport sul suo avversario di domani Simone Inzaghi: "Simone sta facendo molto bene. Ha una maniera di relazionarsi positiva, poi io non sono dentro. Dipende anche a chi chiedi perché chi gioca meno ha una relazione diversa e la pensa diversamente. Ognuno deve gestire le relazioni per quello che è, io cerco di fare così". Ma Ancelotti ha provato a sentire il fratello Filippo per avere qualche dritta? "Non ho sentito il fratello di Inzaghi perché ha perso, però devo sentire Adriano Galliani perché ha vinto. Ieri era un derby per me...", conclude il tecnico di Reggiolo riferendosi alla sfida di ieri tra Brescia e Monza.