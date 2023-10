Uscito anzitempo durante il secondo tempo di Roma-Monza, Evan Ndicka darà forfait anche per il match contro l'Inter. L'ivoriano, che ha chiesto il cambio dopo aver sentito forte dolore al piede, avrebbe subito, secondo Sky Sport, un trauma contusivo al piede destro. Problemino che potrebbe costringerlo all'assenza forzata sabato prossimo nel big match contro i nerazzurri. E preoccupazione c'è anche per l'attaccante Serdar Azmoun per un fastidio al polpaccio.