A due giorni da Inter-Juve, il Corriere dello Sport continua a sponsorizzare il lavoro di Massimiliano Allegri e ne riporta alcune frasi dette all'interno del centro d'allenamento bianconero.

"È l’occasione che aspettavamo", il senso di una "striglia alla livornese", riferisce il quotidiano romano, che vede un Allegri in versione Al Pacino come in 'Ogni maledetta domenica'. Allegri ha ricordato alla squadra l’Odissea dell’ultimo anno e caricato il gruppo: "Siete forti. Loro sono superiori, ma dobbiamo giocarcela".