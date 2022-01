Allegri a Sky: “Fa male veder festeggiare gli altri”

Le dichiarazioni del tecnico bianconero nel post-partita

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport in seguito alla sconfitta bianconera sul fotofinish nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter: “Domenica scorsa abbiamo vinto una partita impensabile e oggi abbiamo perso a 5 secondi dalla fine contro la squadra più forte in Italia. Comunque siamo stati aggressivi, l’ingenuità di Alex Sandro l’abbiamo pagata purtroppo a caro prezzo. Nel finale Bentancur doveva fare un fallo tattico per far entrare Bonucci, quando mancavano ancora due minuti. Ho aspettato che la palla uscisse, ma non è uscita. Potevamo andare ai rigori e giocarcela lì. Questa partita ci deve dare rabbia e consapevolezza. Perché veder festeggiare gli altri fa male e dà fastidio. Questo ci deve far scattare qualcosa di positivo. Sono contento di quello che sta facendo Dybala. Deve ritrovare la condizione dopo i due infortuni. E' un ragazzo che ci dà gol e qualità. Ai contratti, comunque, pensa la società”.