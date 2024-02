Dopo il ko incassato ieri sera a San Siro contro l'Inter, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto anche a Sportmediaset. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bianconero.

L’Inter è la candidata numero uno per lo scudetto dopo oggi?

"Credo che sia una cosa normale. L’Inter è stata costruita per vincere lo scudetto, ma non da ora, da anni. Ha vinto già con Conte… Non vedo tutta questa grande novità. La novità della stagione è che la Juventus quest’anno è sempre stata attaccata all’Inter. Poi cerchiamo di fare il massimo possibile, dobbiamo migliorare, i ragazzi possono ancora crescere e sono contento di quello che hanno fatto".

In cosa è mancata la Juventus oggi? Perché un pensierino più della Champions l’avevate fatto…

"Non cominciamo con questi discorsi… I pensierini, da noi si dice che si fanno quando si vuol fare un regalo a qualcuno. Noi abbiamo giocato una partita per la prima volta dopo tre anni per lottare per il primato contro una squadra forte. Abbiamo fatto delle cose buone e delle altre meno buone. Bisogna rimanere sereni e tranquilli e lavorare".

La differenza l’ha fatta l’autorete di Gatti?

"In quel momento abbiamo difeso meno bene, però sono cose che capitano. Ci sono momenti nel calcio in cui le cose vanno così, ma bisogna lavorare sulle cose che abbiamo fatto e che dobbiamo fare. Però i ragazzi devono stare sereni perché sono un buon gruppo".

Bisogna convincere i tuoi giocatori, che parlavano apertamente di scudetto, che il discorso è chiuso o ci sono ancora margini?

"Il discorso scudetto non lo abbiamo mai aperto. Abbiamo una classifica importante e su quella bisogna lavorare per fare quanti più punti per arrivare prima possibile in Champions".

Su Vlahovic, un tantino nervoso?

"Lui ha 23 anni e una partita così importante non l'aveva mai giocata, la prossima la giocherà sicuramente meglio perché sarà più tranquillo e sereno. È una questione di crescita. È molto più semplice di quanto pensiate".

Lei come ne esce?

"Sono sereno e tranquillo, perché io sono realista, ogni tanto indovino le valutazioni. Noi siamo una squadra che ha cambiato 15 giocatori da quando sono tornato, ha abbassato la media dell'età, da quando sono tornato la società ha dato un input ben preciso di ricostruire la squadra che potrà giocare la Champions, che sia sostenibile come ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo cambiato 15 giocatori negli ultimi due anni e nonostante questo l'anno scorso eravamo arrivati in Champions quindi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto e cerchiamo di arrivarci anche quest'anno. Dispiace per stasera ma sicuramente bisogna riprendere a vincere dall'Udinese".

Continuare a vincere con te?

"Io ho un altro anno di contratto e credo che la mia posizione non sia prioritaria. La priorità è che i ragazzi stiano tranquilli perché stasera hanno fatto una buona partita".