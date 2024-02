Dopo aver analizzato il ko incassato a San Siro contro l'Inter, sempre più capolista, l'allenatore della Juve, Max Allegri ha così commentato il risultato ottenuto contro la squadra di Inzaghi a Rai Sport: "Cosa ci rimproveriamo del primo tempo? Niente perché la partita era bloccata, hanno avuto loro un'occasione su un contropiede con Thuram, avevano predominio territoriale ma abbiamo rischiato poco o niente, poi abbiamo avuto un paio di occasioni favorevoli noi, quando si è sbloccata la partita è diventata più bella, noi potevamo essere più lucidi e fare l'1-1 o loro il 2-0, però la squadra è finita bene in crescendo nel secondo tempo e di questo sono molto contento. La squadra sta facendo bene, è il primo scontro diretto che perdiamo quest'anno e ci può stare, dobbiamo continuare il nostro percorso. In questa settimana abbiamo lasciato i due punti con l'Empoli e tre stasera e da mercoledì dobbiamo continuare il nostro percorso con un gruppo straordinario che deve fare ancora di più perché giocando partite importanti sicuramente cresce".

Teme un contraccolpo?

"Non ci sarà assolutamente nessun contraccolpo perché i ragazzi devono stare sereni, abbiamo fatto 53 punti e ne faremo tanti altri"

È questo il divario che c'è tra voi e loro quasi 7 punti?

"Dovete dirlo voi perché quando parlate dite sempre il contrario nonostante dico da sei mesi le stesse cose. Ci sono dei valori, un'età oggettiva diversa e una squadra costruita per vincere e una squadra che negli ultimi due anni ha cambiato 15 giocatori, ha abbassato la media e questa squadra qui tra due anni avrà un futuro importante ma già quest'anno stiamo facendo bene".

Non si è deciso niente stasera?

"Non si è deciso niente perché l'Inter è una squadra forte e sicuramente non avrà momenti di difficoltà ma poi dobbiamo vedere perché il campionato è lungo, e gli altri ti rubano 4 punti ma l'Inter è la favorita, l'anno scorso non è riuscito nessuno a stare dietro al Napoli, quest'anno momentaneamente siamo ancora noi dietro all'Inter".