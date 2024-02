Max Allegri a fine partita a Dazn commenta così la sconfitta contro l'Inter: "Non so se l'Inter ha preso un match point scudetto, sapevamo che era una partita difficile. Il primo tempo è stato bloccato, loro hanno fatto questo gol, noi abbiamo sbagliato con Vlahovic. Nel secondo tempo la partita si è sbloccata, è stata anche più divertente da vedere e loro quando ripartono sono pericolosi. Noi dobbiamo migliorare ma posso solo fare i compolimenti ai ragazzi per quanto hanno fatto. Ora bisogna ripartire con l'Udinese".

Sono mancati 2-3 giocatori a livello tecnico? Ha pensato a un certo punto di metter Chiesa vicino a Yildiz?

"Ci ho pensato ma la partita si poteva spaccare ancora di più, stavamo bene fisicamente, Chiesa aveva fatto solo due allenamenti e non ho voluto rischiare. Abbiamo avuto delle occasioni favorevoli, anche l'ultima con un bel cross in mezzo. Ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, capita in una stagione di avere un periodo negativo, bisogna essere bravi a ridurre questo periodo negativo e pensare alla partita contro l'Udinese e pensare di fare la Champions l'anno prossimo".

La Juventus nel secondo tempo ha fatto tutto per pareggiare: la differenza è stata nel peso negli ultimi sedici metri?

"Loro sono molto bravi, hanno esperienza, noi non giocavamo uno scontro diretto per il vertice da tre anni, abbiamo pagato lo scotto. Ma è un passo in avanti, una crescita che bisognava fare. Ora bisogna rimettersi a posto e tornare a vincere perché il campionato è ancora lungo, ci sono tanti punti a disposizione e bisogna essere veloci a uscire dalla crisi".

Come ci si rimette in piedi?

"Col lavoro. Ci sono delle cose che capitano, all'andata abbiamo perso alla quarta giornata a Sassuolo, abbiamo fatto gli stessi punti dell'andata. Dopo l'Empoli poteva essere una settimana difficile ma nel secondo tempo siamo stati bravi tenendo testa a una squadra forte".

Troppo forte l'Inter per voi o si può continuare a stare fianco a fianco?

"In questa posizione di classifica non pensavamo di esserci a giugno, Inter e Juve vengono da due percorsi diversi. Siamo contenti per il percorso che stiamo facendo, siamo arrabbiati per la sconfitta ma i ragazzi sono stati bravi e possiamo crescere. L'Inter è la favorita per lo scudetto e lo confermo. Se saremo bravi a vincere un po' di partite e stargli vicino tanto meglio, c'è anche il Milan, poi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo".