Anche Steven Zhang è volato a Riyadh per stare vicino all'Inter, domani in campo contro il Milan per la Supercoppa Italiana. Il presidente nerazzurro, oggi presente all'allenamento della squadra, viene omaggiato sui social del club: "Un partecipante speciale all'allenamento dei nerazzurri: il presidente Zhang è a Riyadh per sostenere la squadra", si legge nel post.