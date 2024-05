Si conclude la parentesi svizzera di Mattia Zanotti, difensore dell'Inter in prestito al San Gallo, società calcistica elvetica che il classe 2003 ha salutato con una lunga lettera social: "Cara San Gallo, ti scrivo oggi perché voglio ringraziarti" premette il ventunenne nel suo post Instagram.

"Voglio ringraziare in primis i miei compagni di squadra, dai quali ho imparato tanto e che mi hanno accolto con simpatia fin dal primo momento, ringrazio il team e la dirigenza. Voglio ringraziare i tifosi per avermi regalato emozioni indescrivibili e indimenticabili, per avermi sostenuto con così tanto affetto, e infine ringrazio le persone speciali che ho conosciuto durante questo anno, amici che porterò nel cuore per tutta la vita. Sono orgoglioso e felice di aver intrapreso questo percorso, San Gallo mi ha donato tanto: mi ha permesso di crescere in campo e nella vita, mi ha dato tante opportunità, ho raccolto tutto il possibile da questa meravigliosa esperienza. Ti ringrazio San Gallo, occuperai per sempre un posto nel mio cuore".