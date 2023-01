"Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori, ogni giorno. Il tuo sorriso resterà per sempre. Riposa in pace, Gianluca". Questo il pensiero che Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter e oggi vicepresidente nerazzurro, ha voluto dedicare a Gianluca Vialli nel triste giorno della sua scomparsa.