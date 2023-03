Giornata speciale per Javier Zanetti. In occasione del 115° anniversario della fondazione del Club, celebrato con l'uscita del nuovo libro ufficiale 'Le maglie dell'Inter', il vice presidente del club nerazzurro ha incontrato i tifosi all'Inter Store Milano. Un appuntamento che ha reso felice anche l'ex capitano: "Grazie a tutti gli interisti che sono venuti al Inter Store a festeggiare insieme i 115 anni dell'Inter - il messaggio scritto su Instagram -. È stata una grande emozione rivivere la storia e le maglie che ho avuto l’onore di difendere per tanti anni! Tanti auguri a noi!".