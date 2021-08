Zanetti “felicissimo” per Correa. Lamela profetico: “Grande Tucu, te l’avevo detto”

Su Instagram pioggia di complimenti per il Tucu, da compagni e non solo, dopo l'esordio con doppietta decisiva contro l'Hellas

Joaquin Correa ha già fatto innamorare non soltanto i tifosi ma anche l'intera squadra nerazzurra. E tra i complimenti più illustri arrivati al Tucu dopo la doppietta all'esordio, che ha deciso la vittoria per 1-3 al Bentegodi contro l'Hellas, sono arrivati persino quelli del vicepresidente Javier Zanetti: "Felicissimo per te, caro Tucu! Forza Inter sempre", il commento di Pupi su Instagram. Tra gli elogi da parte dei compagni, Lautaro Martinez ha usato una metafora: "Che tango, mamma mia", mentre Erik Lamela, attaccante del Siviglia, sarebbe stato profetico: "Grande Tucu! Te l'avevo detto".