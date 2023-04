Dopo aver celebrato la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti non dimentica la grande pagina stagionale e non solo scritta ieri dalla sua Beneamata, vittoriosa in casa del Benfica per 2-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League. "Una perfetta notte di Champions League" si legge nel repost dell'Inter che condivide Pupi sul proprio account Instagram.