Direttamente dalla sala trofei nella sede dell'Inter, in Viale della Liberazione a Milano, Nicola Zalewski ha mandato un videomessaggio ai tifosi, all'indomani del suo esordio in maglia nerazzurra nel derby, condito dall'assist per il pari definitivo di Stefan de Vrij: "Vi mando un grande saluto, sono molto contento di avere iniziato la mia carriera qui in un derby, facendo un assist decisivo. Ci vediamo presto allo stadio", le parole del polacco.