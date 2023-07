Aveva già portato sul braccio sinistro la fascia, ma la partita contro l'Al-Nassr di Brozovic rappresenta per Lautaro Martinez la prima da vero capitano dell'Inter. E il Toro non ha perso tempo per dimostrare tutta la sua leadership, caricando ogni singolo compagno di squadra prima dell'ingresso in campo. Il tutto è stato immortalato sui social dall'Inter: "La prima da capitano non si scorda mai", scrive il club nerazzurro.