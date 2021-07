VIDEO – Lukaku, primo giorno in ufficio: Big Rom già in forma alla Pinetina

Il belga si è presentato nel ritiro di Appiano Gentile tirato a lucido

Primo giorno 'in ufficio' quest'oggi per Romelu Lukaku, tornato alla Pinetina dopo il periodo di ferie trascorso tra New York, Miami e Turks&Caicos. Il belga ha risposto all'appello del neo tecnico Simone Inzaghi tirato a lucido, anche perché - come risaputo - non si è mai davvero riposato neanche in vacanza. Vedere per credere nel video confezionato da Inter TV: