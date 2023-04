Uscendo dal campo dopo il successo per 3-0 contro l'Empoli, Romelu Lukaku si ferma anche per una battuta al volo per i social dell'Inter: "Ragazzi, un'altra vittoria, sono contento. Continuiamo così", dice un esausto Big Rom ai tifosi nerazzurri che seguono la squadra su Instagram, prima di salutare il pubblico e rientrare negli spogliatoi del Castellani.