Non è ancora passata tra i tifosi l'euforia per la vittoria dell'Inter contro la Juve nello scontro diretto scudetto di domenica scorsa. A due giorni dal derby d'Italia, il club nerazzurro ha racchiuso in una clip immagini inedite per rivivere, dal pre partita fuori da San Siro, alla festa dopo il triplice fischio sul campo, una serata indimenticabile per il mondo nerazzurro. Di seguito il video:

90 minuti di lotta, grinta e determinazione

90 minuti di vera Inter ️

Il meglio di #InterJuventus come non lo avete ancora visto #ForzaInter — Inter (@Inter) February 6, 2024