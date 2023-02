Inter-Porto si avvicina e per il popolo nerazzurro arriva un messaggio speciale da chi, di Champions League, se ne intende. "Ciao a tutti i tifosi nerazzurri, sono Diego Milito e volevo salutarvi e chiedere come sempre di tifare domani per una partita molto importante - dice il Principe in un video social -. Siamo tutti carichi. È sempre un'emozione tornare qui a Milano e ad Appiano e lo sarà anche domani a San Siro. Un forte abbraccio a tutti. In bocca al lupo, forza Inter".