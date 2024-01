Federico Dimarco si traveste per l'ennesima volta in carriera... da capo ultrà. Dopo la vittoria last minute sul Napoli che ha regalato l'ottava Supercoppa Italiana all'Inter, il terzino nerazzurro si è fiondato sotto spicchio di stadio occupato dai rappresentanti della Curva Nord con il megafono in mano, intonando i cori più celebri che accompagnano il Biscione in ogni partita. E il video della performance è iniziato a rimbalzare sui social.