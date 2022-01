VIDEO – Barella al Quirinale in occhiali da sole: “Sembravo tornato da un after”

Il 23 nerazzurro sul 'meme dell'anno' all'indomani della vittoria degli Europei: "Avevamo dormito tre ore"

"Questa foto ha creato tante fantasie, infondate anche perché l'unica cosa che era successa e per il quale avevo gli occhiali è il fatto che eravamo arrivati in Italia alle 8 e alle 12 dovevamo già essere fuori". Intervistato da DAZN, Nicolò Barella ha svelato la verità dietro a quello che è stato definito il meme dell'anno. "Avevamo dormito tre ore, era comunque una festa", ha spiegato sulla visita al Quirinale in occhiali da sole all'indomani della vittoria dell'Europeo. "Sembra quasi sia tornato da un after, ma in realtà non è così e quella è acqua, non birra come pensavano in tanti. Non ho bevuto quella notte", si è giustificato il numero 23 dell'Inter, che sui canali social nerazzurri ha pubblicato un estratto dell'intervista.