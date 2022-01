Vidal esulta: “Un altro titolo in vetrina. Grazie a compagni e società”

Il commento social del guerriero cileno: "Ognuno è valorizzato in modo speciale"

Felicità e contentezza. Sentimenti che traspaiono anche dal tweet di Arturo Vidal dopo la conquista della finale di Supercoppa italiana: "Un altro titolo nella mia memoria e in vetrina. Ognuno è valorizzato in modo speciale, ringrazio i miei compagni di squadra e la società per avermi permesso di continuare a rendere viva questa storia... andiamo".