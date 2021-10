Vidal ad Appiano con la Panda: “Felice di venire ad allenarmi”

Il cileno su Twitter a bordo del suo gioiellino: "La vita mi ha dato tante possibilità, ma so che sono felice con le più piccole"

Arturo Vidal è davvero entusiasta della sua nuova auto, una Panda colore verde che solitamente non si vedrebbe in mano a un giocatore. Il cileno, dopo la galleria fotografica delle scorse ore, ha documentato il suo arrivo al Suning Training Centre a bordo della nuova vettura, postando questo messaggio: "Felice di venire ad allenarmi, la vita mi ha dato tante possibilità, ma so che sono felice con le più piccole".