Vanheusden saluta lo Standard Liegi: “Fiero di essere stato il vostro capitano”

Il difensore belga si congeda dal suo ex club con un lungo post su Instagram

"Cari tifosi, è con sentimenti misti che scrivo questo. Sono triste perché non giocherò più per voi la prossima stagione, ma ugualmente fiero di essere stato il vostro capitano". Comincia con queste parole il lungo post su Instagram scritto da Zinho Vanheusden per salutare lo Standard Liegi dopo il ritorno all'Inter: "Dopo tre belle stagioni ho deciso che fosse tempo di fare una nuova tappa nella mia carriera - continua il belga -. Le mie ambizioni sono talmente alte che posso darvi il massimo, e penso che sia il momento opportuno per farlo. Ci tengo a ringraziare tutti per l'affetto, il sostegno e la forza che mi avete donato. Ragazzi, siete stati sempre al mio fianco sulle tribune per poi più tardi diventare un giocatore e vostro capitano. Non ho parole per spiegare quello che significa per me. Vi amo, amo lo Standard e tutti quelli che ci lavorano: l'allenatore, i giocatori, il consiglio di amministrazione e tutti i tifosi. Voi sarete per sempre nel mio cuore. A presto, Zinho".