Valentino Rossi annuncia il ritiro e l’Inter lo omaggia: “Grazie leggenda”

Il centauro di Tavullia si ritira dal motociclismo e il biscione l'ha voluto celebrare, postando anche una foto emozionante con Ronaldo

Con il ritiro a fine stagione di Valentino Rossi, grande cuore nerazzurro, si conclude una carriera ricca di successi per il pilota che ha fatto la storia della Moto Gp vincendo tantissimo con la Yamaha. Ha voluto omaggiarlo con un tweet l'Inter, postando la sua foto in compagnia di Ronaldo il fenomeno e commentando: "Leggende", prima di un "Grazie" celebrativo delle tante imprese in pista.