Lazaro al Benfica, l’agente Hagmayr: “Grande trasferimento, complimenti”

Il procuratore dell'austriaco esterna la sua felicità su Instagram

"Un grande trasferimento". Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, definisce in questi termini il passaggio in prestito del suo assistito dall'Inter al Benfica. "Congratulazioni, buona fortuna Tino", ha poi aggiunto nel messaggio postato su Instagram. Corredato da una galleria di foto tratte dal giorno di presentazione del laterale austriaco come neo giocatore delle Aquile.