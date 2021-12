Vacanze al caldo? Macché: Brozovic va controcorrente

Il croato ha pubblicato una foto mentre si allena in pantaloncini circondato dalla neve

Mentre molti colleghi hanno scelto, per questi giorni di pausa, destinazioni esotiche al caldo, sempre con i compiti da rispettare per mantenersi in forma, c'è chi va controtendenza. E trattandosi di Marcelo Brozovic, non c'è neanche ragione di meravigliarsi. Il croato ha postato su Instagram la sua foto intento a fare stretching nell'ambito di una corsa tra le strade circondate di neve. Outfit da mezza stagione, con maglia a maniche lunghe e pantaloncino, in barba al clima che di certo tiepido non è. Inevitabile, sotto al post, la miriade di commenti di elogio nei suoi confronti e di invito a rinnovare presto con l'Inter.