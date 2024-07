In attesa di conoscere quella che sarà l'avversaria nell'atto conclusivo della Copa America 2024, l'Argentina e Lautaro Martinez tornano in campo per preparare la finale. Come fa sapere il Toro dal suo profilo Instagram, la Seleccion ha sostenuto l'ultimo allenamento nel New Jersey, prima di raggiungere la Florida, dove andrà in scena la finale del torneo. "Ci vediamo a Miami", il messaggio del capitano dell'Inter.