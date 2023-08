"TUT-TI PAZ-ZI PER MA-TE-RAZ-ZI". Urlato e scandito proprio come si era soliti fare sugli spalti di San Siro, quando Marco Materazzi alzava muri belli spessi a protezione di Francesco Toldo prima, Julio Cesar dopo. A distanza di più di dieci anni dall'ultima apparizione in campo di Matrix, l'Inter continua ad essere profondamente legata ad una delle sue leggende più affezionate. Campione del mondo con l'Italia nel 2006, vincitore di quattro Coppe Italia e altrettante Supercoppe, cinque scudetti e un Mondiale per club con la sua amata Inter, Marco Materazzi da Lecce compie oggi 50 anni. "Happy 50th birthday Matrix" scrive il club meneghino su Instagram a corredo di un reels celebrativo.