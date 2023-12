Marko Arnautovic come Babbo Natale, dal punto di vista di Marcus Thuram. A margine del 2-0 con cui l'Inter ha piegato il Lecce, il francese ha ringraziato il compagno di squadra per il meraviglioso assist di tacco che ha permesso a Nicolò Barella di mettere a referto il raddoppio nerazzurro chiudendo di fatto la partita di San Siro: "Grazie per questo regalo", ha scritto all'interno della sue Instagram Stories l'ex Gladbach, con tanto di foto che lo ritrae abbracciato ad Arna.