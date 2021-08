Thuram, il messaggio social è una luce in fondo al tunnel

Si attende l'esito degli esami dopo l'infortunio

La luce in fondo al tunnel. Questo è quanto si evince dall'immagine, priva di commento, postata da Marcus Thuram stamattina. Ieri l'attaccante francese è uscito per un infortunio al ginocchio all'inizio di Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach e per lui si teme un problema al collaterale. L'immagine potrebbe essere la conseguenza di una buona notizia in tal senso, forse il ritorno in campo non è così lontano. E se così fosse, il suo trasferimento all'Inter potrebbe non essere tramontato definitivamente.