Marcus Thuram sa che dovrà guadagnarsi il posto tra le gerarchie di mister Inzaghi e in allenamento, sia in quello individuale sia in quello di squadra, sta dando il massimo per farsi trovare pronto. E sui social le testimonianze non mancano. L'attaccante francese, con un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostra infatti tutta la sua carica in occasione del rientro a lavoro in vista della nuova stagione.