Supercoppa, Vidal sfida il suo passato: tweet con le maglie di Inter e Juve

Sfida al suo passato stasera per il centrocampista cilena

Inter-Juve è una partita per forza di cose speciale per Arturo Vidal, che stasera nella finale di Supercoppa italiana difenderà i colori nerazzurri contro la sua ex squadra alla quale è rimasto molto legato. Tanto da arrivare a pubblicare un tweet particolare a pochi minuti dal fischio di inizio in cui è raffigurato con le maglie di Inter e Juve. "Supercoppa!", la parola scritta dal cileno con tante emoticon allegate.