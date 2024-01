"Il primo bacio non si scorda mai". Sceglie il tratto romantico Benjamin Pavard per festeggiare la vittoria in finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Il gol di Lautaro ha fatto esplodere di felicità tifosi e compagni. Il difensore transalpino sempre molto attaccato ai colori nerazzurri, l'ha dimostrato sin dalla prima presenza con l'Inter.