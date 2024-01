In attesa di capire che ruolo giocherà per l'Inter nell'avventura saudita in Supercoppa italiana, competizione nella quale due anni fa fu decisivo con il gol segnato alla Juve al 120', Alexis Sanchez manda un messaggio dal suo profilo Instagram dopo il primo allenamento svolto dai nerazzurri al 'Prince Turki Bin Abdul Aziz Stadium' di Riad: "This is Futbol, passion".