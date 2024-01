Serata di prime volte ieri all'Al-Awwal Stadium di Riyadh per tanti giocatori dell'Inter, compreso Carlos Augisto, che anche sui social, dopo la finale vinta all'ultimo respiro col Napoli, ha mostrato tutta la sua felicità per la conquista della Supercoppa italiana: "Che bello!! Il primo non si scorda mai. Bravi a tutti", il messaggio scritto su Instagram dal brasiliano.