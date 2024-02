Nel day after di un derby d'Italia in cui è rimato sostanzialmente a riposo, come nella definizione del suo allenatore Simone Inzaghi, Yann Sommer esulta per la vittoria dell'Inter sulla Juve che in chiave scudetto vale molto di più dei tre punti aggiunti in classifica: "Abbiamo trovato il modo! Vittoria nel Derby d'Italia, 3 punti importanti", il messaggio scritto su Instagram dal portiere svizzero che si è portato a casa l'ennesimo clean sheet.