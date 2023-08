Esordio vincente e con clean sheet per Yann Sommer ieri tra i pali dell'Inter, contro il Monza. Oggi il neo portiere nerazzurro dal suo profilo Instagram ha voluto ringraziare il popolo nerazzurro con questo post: "È stato bello aver dato il via alla nuova stagione davanti ai nostri incredibili tifosi al Giuseppe Meazza. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza!".